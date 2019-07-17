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Названа причина экстренной посадки американского истребителя F-15 в Польше

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Названа причина экстренной посадки американского истребителя F-15 в Польше

Варшава, 17 июля. Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку в польском городе Повидзе, сообщил портал slupca.pl.

«Как следует из информации, полученной от пожарных, военный боевой самолет F-15 совершил аварийную посадку на военной базе в Повидзе», — сказано в сообщении.

По данным портала, причиной экстренной посадки на военном аэродроме в Велькопольском воеводстве стал отказ двигателя самолета. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Очевидцы рассказали, что истребителя было два. Один из самолетов был поврежден, из двигателя шел дым. Второй самолет продолжил движение по прежнему маршруту. Стоит отметить, что на вооружении Польши нет F-15, самолеты могли принадлежать союзникам Варшавы по НАТО.

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