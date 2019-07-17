Назван любимый футбольный клуб россиян

Москва, 17 июля. Московский футбольный клуб «Спартак» стал самой популярной командой у россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Яндекс», опубликованные в социальной сети «ВКонтакте».

«Яндекс», основываясь на данных поисковых запросов, составил карту предпочтений футбольных болельщиков. Как оказалось, столичный «Спартак» стал первым в большинстве российских регионов, он также лидирует по общему числу фанатов.

Вторую строчку в обеих категориях занимает петербургский «Зенит», отметил НСН. ЦСКА стал третьим по числу поклонников, однако самым популярным клубом оказался только в Северной Осетии.

Выяснилось, что большинство футбольных клубов Российской премьер-лиги победили только в своих регионах. Например, «Урал» стал самым популярным в Екатеринбурге, «Крылья Советов» — в Самаре, «Тамбов» — в Тамбове, отметила «Вечерняя Москва».

Напомним, матчи РПЛ сезона 2019/2020 стартовали 12 июля. С победы начали «Крылья Советов», «Урал», «Ростов», «Зенит», «Ахмат» и «Спартак».