Создатель фильма о Началовой ответил на вопрос об исполнительнице главной роли

Создатель фильма о жизни и творчестве певицы Юлии Началовой — музыкант, сценарист, композитор и поэт Андрей Загорский (DJ Steklov) — рассказал Федеральному агентству новостей, на какой стадии находится работа над картиной, и ответил на вопрос об исполнительнице главной роли.

Ранее в СМИ появилась информация, что Загорский является продюсером полнометражного художественного фильма «Буду рядом…» о жизни и творчестве певицы Юлии Началовой. Режиссер картины — Наталья Филатова.

Сообщалось, что фильм, съемки которого в самом разгаре, будет посвящен детству и творческому становлению Началовой, расцвету ее карьеры, а также последним дням жизни. Напомним, Юлия Началова скончалась в марте от сепсиса, ей было всего 38 лет. После безвременной кончины певица стала фактически иконой, а ее могила — местом поклонения.

Против съемок фильма о жизни Началовой, по данным СМИ, возражает семья певицы, в частности, ее отец Виктор Началов. Но Андрея Загорского это, похоже, не смущает.

«Я как раз уезжаю в Белоруссию, у меня там работа по нашей картине, — рассказал продюсер о своих ближайших планах. — Ну, а если вас интересует что-то сенсационное, я вам так скажу: я сменил половину съемочной группы из-за инсинуаций со стороны различных персон, в том числе моего бывшего кастинг-директора, благо я успел надавать ей по рукам и выгнал со свистом из своей команды».

Андрей Загорский рассказал о причинах конфликта с теперь уже бывшим кастинг-директором картины Мариной Малышевой. По словам продюсера, Малышева через его голову поделилась со СМИ некоей информацией, которая не была предназначена для обнародования.

«Хорошо, что эти агентства мне перезвонили и уточнили, можно ли это выпускать в информационное поле. Я категорически запретил: попросил не публиковать данный материал и, соответственно, выгнал кастинг-директора», — говорит Загорский, не уточняя, о какой секретной информации идет речь.

На вопрос, кто в его фильме исполнит роль Юлии Началовой, продюсер ответил так:

«До выхода официального трейлера я не буду об этом говорить — как выйдет, сами все увидите».

По словам Загорского, ждать осталось недолго: трейлер картины может появиться уже в ближайшие дни.

«На данный момент идет работа по монтажу: мы сейчас монтируем пару сцен для трейлера, может быть, закончим до конца июля. Но летом — однозначно», — говорит он.

Что касается выхода картины на экран, тут могут возникнуть сложности в связи с проблемами, касающимися авторских прав, и с необходимостью учитывать мнение семьи Началовой, признает продюсер. Впрочем, Загорский надеется обойти возникшие сложности.

«Мы изначально планировали, что вся картина будет закончена до конца осени, ну, может, сдвинем [релиз] на месяц-два. Нужно кое-какие вопросы порешать с Виктором Началовым — отцом Юлии, потому что там не так все однозначно», — говорит Андрей.

По словам продюсера, он пытается установить рабочие отношения с Анной Исаевой — пиар-директором и подругой Началовой, но и тут не все гладко.

«Недавно она мне предложила кое-какое взаимовыгодное сотрудничество, появилось какое-то взаимопонимание, мы нашли компромисс, поскольку у нас [до этого] была вражда определенная, — говорит продюсер. — Она согласилась, а потом перезванивает и говорит, что семья [Началовой] против. Сейчас у Виктора [Началова] свои планы по поводу концертов, сериалов — есть контракты. Не знаю, чего эти люди добиваются: когда хочешь сделать что-то доброе, светлое, хорошее — всегда начинают бить по рукам, всегда какие-то палки в колеса».

Но Андрей не унывает и обещает, что фильм в любом случае дойдет до зрителя.

«Я сказал однозначно, четко обозначил свою позицию: если нам с Виктором не удастся найти компромисс, картина все равно выйдет, но будет она не о Юлии Началовой, а о Юле Качаловой. Будет другой музыкальный контент. Естественно, все поклонники, почитатели таланта Юли будут прекрасно понимать, о ком картина. Вот и все», — говорит Загорский.

У нас правовое поле, касающееся авторских прав, несовершенно, считает продюсер, приводя в пример фильм «300 спартанцев» и риторически спрашивая:

«Что, у потомков каждого из трехсот спартанцев спрашивали разрешения на экранизацию?!»

«Когда люди из окружения [семьи Началовой], та же Исаева, говорят: мы будем делать что-то свое, я говорю — да пожалуйста, у нас сколько фильмов о знаменитых людях, об исторических личностях! У нас только о [главе СССР с 1966 по 1982 год Леониде] Брежневе снято восемь фильмов и 16 сериалов! Как прокомментировал эту ситуацию Иосиф Игоревич Пригожин — если люди хотят, пусть делают. Много добра и позитива не бывает, вот и все», — резюмировал Андрей Загорский.

Ранее СМИ сообщали, что релиз фильма «Буду рядом…» о жизни певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте от сепсиса, намечен на осень. Продюсер фильма Андрей Загорский является также автором книги о жертве изнасилования, скандальной героине телевизионных программ Диане Шурыгиной.