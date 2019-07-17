Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля

Минск, 17 июля. Контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля, сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

После окончания заседания в Минске Сайдик сообщил журналистам, что трехсторонняя контактная группа «подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 21 июля 2019 года 00.01 по киевскому времени» (время совпадает с московским).

С 2014 года на юго-востоке Украины продолжается гражданская война. Киев начал силовую операцию против жителей некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — которые отказались признать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота.

Для урегулирования конфликта были приняты минские соглашения, которые определили шаги по деэскалации войны. Тем не менее подразделения ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по окраинам населенных пунктов республик Донбасса.

В среду омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву в срочном порядке провести обмен по формуле «всех на всех». По ее словам, украинская сторона попросила шесть недель на подготовку списка, после чего контактная группа назначит дату обмена.

Отметим, днем ранее жители ДНР и ЛНР во время мероприятия в рамках акции «Выбор Донбасса» выразили мнение, что прямой диалог между народом Донбасса и президентом Украины Владимиром Зеленским станет важным шагом к мирному урегулированию конфликта в регионе.