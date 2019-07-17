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Составлен топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

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Составлен топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

Москва, 17 июля. Автомобиль марки KIA возглавил рейтинг лучших иномарок российской сборки. Об этом сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».

Машины южнокорейской автомобилестроительной компании KIA, собираемые в РФ, возглавили рейтинг с показателем 1,65 млн авто на 10,4 млн легковых машин отечественной сборки.

На втором месте расположились автомобили бренда Renault (1,46 млн единиц). Тройку лидеров замыкает Hyundai (1,3 млн  машин). Далее следуют Chevrolet (1,24 млн) и Ford (825 тыс.), Volkswagen (787 тыс.) и Skoda (553 тыс.). Также в топ вошли Nissan (523 тыс.), Toyota (320 тыс.) и Opel (318 тыс.).

Ранее сообщалось, что бюджетная версия кроссовера Kia Sportage вырвалась в лидеры продаж в Китае. Уже через 10 месяцев после старта продаж модель разошлась тиражом в 107 тыс. единиц.

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