Наркобарона Коротышку приговорили к пожизненному сроку в США

Вашингтон, 17 июля. Суд в Нью-Йорке приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу Коротышка к пожизненному заключению, об этом сообщила прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

Бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» приговорили к пожизненному сроку и еще 30 годам тюрьмы. Кроме того, наркобарона обязали выплатить 12,6 млрд долларов компенсации.

Выступая в суде, Гусман заявил, что не считает вынесенное судом решение беспристрастным. Наркобарон также сообщил, что «подвергался пытке» в американской тюрьме. При этом защита бывшего главы наркокартеля намерена обжаловать приговор, адвокаты настаивают на том, что у Гусмана нет возможности выплатить многомиллиардную компенсацию, сообщает CNN.

Наркобарона экстрадировали в США из Мексики в 2017 году. До этого Гусман уже дважды сбегал из тюрьмы, в том числе в 2015 году из мексиканской тюрьмы строгого режима Альтиплано. Преступник выбрался по 1,5-километровому туннелю, прорытому его сообщниками. Ранее суд присяжных признал Гусмана виновным в участии в преступном сообществе, сговоре с целью производства и распространения наркотиков, применении огнестрельного оружия и сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков, пишет «Газета Кемерова».