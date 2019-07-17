Зеленский признался, что позвонил Путину наперекор «партнерам Украины»

Киев, 17 июля. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что позвонил российскому лидеру Владимиру Путину наперекор «партнерам» Киева. О состоявшемся телефонном разговоре он рассказал в программе «Откровенно с президентом», опубликованной в аккаунте «Команда Зеленського» в соцсети Facebook.

Зеленский отметил, что его отговаривали от звонка Владимиру Путину.

«Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину», — заявил он.

Владимир Зеленский пояснил, что решил позвонить президенту России, потому что разговор касался вопроса украинских граждан. По его словам, Киев «должен благодарить» своих партнеров, но при этом иметь свое мнение.

«Поэтому я позвонил Путину. Все пугали меня этим разговором. Я говорил о наших людях. Чего бояться, когда правда на твоей стороне», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, первый телефонный разговор президентов России и Украины состоялся 11 июля. Как сообщили в Кремле, переговоры состоялись по инициативе украинской стороны.

Отмечалось, что Путин и Зеленский поговорили об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, где с 2014 года продолжается гражданская война. Была поднята тема совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон конфликта лиц, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также президенты обсудили возможность продолжения контактов по разрешению конфликта в Донбассе в нормандском формате.

Позже Владимир Зеленский добавил, что «не видит ничего плохого» в разговоре с президентом России, а также заявил о готовности к обмену заключенными между странами.