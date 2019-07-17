Сирия, 17 июля. ВВС Сирии продолжили операцию в Латакии, в Хасаке неизвестными боевиками был застрелен курдский боец. На базе США «Ат-Танф» в Хомсе проводят учения боевики. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совершили боевой вылет в Латакии, ударив по укрытиям радикалов в районе Курдских гор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с джихадистами «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает расположения сирийской армии в Хаме из РСЗО «Град».

Курды: потеряли одного ополченца в Хасаке при обстреле неизвестными патруля.

Международная коалиция: проводят совместные с боевиками «Джейш Магавир ат-Таура» учения на военной базе в Хомсе.

ВС Турции: направили военный конвой и бульдозеры в границе с провинцией Ракка.

Провинция Латакия

В Латакии ВВС Сирии продолжили наносить по расположениям джихадистов точечные удары в районе Курдских гор и у города Кабана. Сегодня самолеты сирийской армии сбросили бомбы на склады и укрепления радикалов у поселка Аль-Хадер в районе Курдских гор, о чем сообщает новостной портал Baladi News.

По сведениям местного источника новостей в сети Twitter Harbieh Nadie, вечером в районе поселка Джебла был слышен взрыв, после чего один из снарядов был обнаружен поблизости от авиабазы ВКС РФ «Хмеймим». По всей видимости, боевики предприняли еще одну попытку атаковать авиабазу, но снаряд до нее даже не долетел.

Согласно данным портала Al Masdar повстанцы-джихадисты используют туннели, чтобы обходить линии обороны сирийской армии в горных районах Туркоманских гор и на склонах Аль-Акрад.

Провинция Хомс

США возобновили военную подготовку боевиков на своей военной базе «Ат-Танф». Как сообщает агентство Anadolu Agency, сегодня были проведены совместные учения военнослужащих и боевиков «Джейш Магавир ат-Таура». Военные источники сообщают, что боевиков готовят к военным действиям в различных погодных условиях для борьбы со «спящими ячейками» ИГИЛ1 в Сирии. Напомним, в настоящее время боевики, сосредоточенные вокруг военной базы США в основном занимаются рэкетом и вымогательством в лагере для беженцев «Эр-Рукбан», который находится в районе 55-километровой зоны безопасности вокруг базы.

Провинция Ракка

Местные источники передают, что к окрестностям города Тель-Абъяд турецкая армия перебросила конвой из внедорожников и бульдозеров, сообщает новостное агентство Masar Press Net. Из непрерывных сообщений о потоках турецких конвоев, которые продолжают прибывать к границам Сирии, можно сделать вывод, что турецкая армия продолжает подготовку к масштабному наступлению на востоке от реки Евфрат на территории, контролируемые курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Хама

Продолжается противостояние правительственной армии и боевиков альянса «Тахрир аш-Шам». На северо-западе Хамы боевики в ответ на успешное продвижение САА на северо-западе открыли ударили по лагерю Сирийской арабской армии (САА) в районе поселка Джурин из систем ведения залпового огня «Град». Данные о потерях в рядах сирийских военнослужащих пока не поступали, как уточняет портал Step News Agency.

Провинция Хасака

Как минимум 16 человек, подозреваемых в причастности к боевиками «Исламского государства»1 были арестованы боевиками SDF в поселке Тель-Мишхин, как передал новостной портал Rojava Network.

В поселке Маркада неизвестным был застрелен курдский сотрудник внутренней безопасности «Асайиш», о чем сообщаетTwitter-канала Masar Press Net. Неизвестный открыл огонь из автомата по курдскому патрулю и скрылся после этого с места перестрелки. Курдское ополчение подозревает в нападении «спящие ячейки» «Исламского государства», но известные медиа-каналы группировки никаких официальных заявлений еще не публиковали.

Ирак

После нападения неизвестных на ресторан в городе Эрбиле, в результате которой пострадало три члена дипломатической миссии в Ираке, включая заместителя генерального консула, Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление, что Анкара будет тесно сотрудничать с Багдадом и Эрбилем для расследования инцидента. В случае необходимости в Ирак будет направлена специальная комиссия, как сообщает новостной портал Adadolu Agency. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын пообещал, что Анкара ответит тем, кто стоит за атакой. По данным телеканала Sky News Arabia, нападавших в ресторане было двое.

1 Организация запрещена на территории РФ.