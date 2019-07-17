Глава МИД Ирана заявил, что Европа не готова платить за сохранение СВПД

Тегеран, 17 июля. Европа хочет сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но не готова платить за это, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Думаю, европейцы хотят защитить СВПД, но, к сожалению, они не готовы заплатить хоть что-то, они не готовы инвестировать в безопасность​​​», — сказал иранский дипломат.

По его мнению, в конечном итоге европейские партнеры по СВПД позволят США устанавливать свои правила.

Напомним, в мае прошлого года США заявили о выходе из сделки по иранской ядерной программе. Через год Тегеран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД. Позже Тегеран заявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны — члены СВПД не смогли в течение двух месяцев выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов республики. Иранская сторона приступила к обогащению урана выше уровня в 3,67%, который предусмотрен ядерной сделкой.