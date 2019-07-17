Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Глава МИД Ирана заявил, что Европа не готова платить за сохранение СВПД

414
0 Оставить комментарий

Глава МИД Ирана заявил, что Европа не готова платить за сохранение СВПД

Тегеран, 17 июля. Европа хочет сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но не готова платить за это, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Думаю, европейцы хотят защитить СВПД, но, к сожалению, они не готовы заплатить хоть что-то, они не готовы инвестировать в безопасность​​​», — сказал иранский дипломат.

По его мнению, в конечном итоге европейские партнеры по СВПД позволят США устанавливать свои правила.

Напомним, в мае прошлого года США заявили о выходе из сделки по иранской ядерной программе. Через год Тегеран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД. Позже Тегеран заявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны — члены СВПД не смогли в течение двух месяцев выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов республики. Иранская сторона приступила к обогащению урана выше уровня в 3,67%, который предусмотрен ядерной сделкой.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров