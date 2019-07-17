В Совфеде резко раскритиковали новые антироссийские вбросы по крушению MH17

Усиливается атака на Россию в связи с пятилетней годовщиной крушения малайзийского Boeing-777 (рейс MH17) над Донбассом в 2014 году. Вслед за очередными бездоказательными обвинениями в адрес нашей страны появилась информация о якобы «новых» свидетелях трагедии.

О появлении новых свидетелей сообщила газета NRC со ссылкой на главу Совместной следственной группы Вилберта Паулиссена, который отметил, что такое развитие событий «обнадеживает». Ранее Россия заявляла, что расследование Совместной следственной группы носит необъективный и предвзятый характер.

Напомним, 17 июля в СМИ также появились новые антироссийские вбросы украинских спецслужб по крушению MH17, а родственники погибших в катастрофе обратились к России с призывом взять на себя ответственность за авиакатастрофу.

Вызывающе необъективная направленность расследования этой трагедии возмущает члена Совета Федерации, сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди. Сенатор резко раскритиковала новые антироссийские вбросы по крушению MH17.

«Призывы к России принять ответственность за трагическое крушение рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, в результате которого погибли 298 человек, совершенно очевидно, не отвечают общим принципам правосудия и ведения следствия, — отметила сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Подобные провокационные заявления крайне опасны и ставят под сомнение объективность всех выводов, сделанных Совместной следственной группой 19 июня 2019 года».

По словам Ковитиди, суд Нидерландов, расследуя это дело, нарушил основные принципы отправления правосудия, что является недопустимым. Это нарушает основные права и свободы, создавая крайне опасный прецедент, отмечает она.

«Обвинение по расследованию причин катастрофы рейса МН17 не доказано самим обвинителем, — говорит собеседница ФАН. — Кроме того, напомню, России не была предоставлена возможность участия в деле, то есть судом нарушен принцип презумпции невиновности, а также право на справедливое расследование».

Помимо этого, суд в Нидерландах грубо нарушил шестую статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ратифицированную членами Совета Европы еще 69 лет назад, напомнила Ольга Ковитиди.

Эта статья гласит, что каждый, против кого выдвинуто обвинение в рамках гражданского или уголовного судопроизводства, имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. В данном случае этот принцип грубо нарушен, подчеркнула член Совфеда.

Авиалайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу под Донецком 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек — все пассажиры и члены экипажа.

По утверждению международных следователей, самолет был сбит из зенитно-ракетной установки «Бук», которая была доставлена в Донбасс с российской территории, и в этом якобы замешаны в том числе российские граждане. Москва и Донецкая Народная Республика последовательно, предъявляя неопровержимые доказательства, отвергают какую-либо причастность в катастрофе. В пятилетнюю годовщину трагедии в столице ДНР прошли траурные мероприятия.