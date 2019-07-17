Захарова сравнила конференцию о СМИ в Лондоне с «симпозиумом котов о защите мышей»

Москва, 17 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила прошедшую в Лондоне конференцию по свободе СМИ с «симпозиумом котов по защите прав мышей».

Захарова на брифинге для журналистов отметила, что, согласно заявлениям организаторов, планируется «созвать некую международную целевую группу, которая «будет помогать правительствам выполнять свои обязательства в отношении свободы СМИ». Анализировать работу данной группы планируется ежегодно на полях Генассамблеи ООН. По итогам анализа предполагается давать рекомендации тем странам, в которых «проблемы решаются наименее эффективно».

По мнению Захаровой, проводить конференцию по свободе слова в стране, где «много лет держали в качестве заложника» основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, является «потрясающим цинизмом».

«Вся эта конференция на фоне находящегося в Лондоне Ассанжа напоминает какой-то симпозиум котов по защите прав мышей», — заявила дипломат.

Напомним, организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, прошедшей в Лондоне с 10 по 11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik и телеканалу RT. Как отметили в МИД Великобритании, RT и Sputnik не пустили на конференцию по свободе прессы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ярким проявлением абсурдности отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе слова в Лондоне. Как сообщал RT, Песков подчеркнул, что «никакого серьезного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в посещении, быть не может».

Российское посольство в Лондоне назвало дискриминацией отказ в аккредитации RT. В дипмиссии сообщили, что связались с МИД Великобритании и выразили категорическое несогласие с его решением.