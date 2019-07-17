Психолог рассказала о связи эмоций и болезней

Москва, 17 июля. Перинатальный психолог, консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала о связи психического состояния человека и физических болезнях.

По словам специалиста, многие сомневаются, что эмоции способны повлиять на физическое состояние и привести к какому-либо заболеванию. Брага считает, что эмоции имеют «конкретное физическое проявление в организме», отметили «Дни.ру».

Немецкий онколог, доктор Райк Хамер установил взаимосвязь каждого органа с определенной областью головного мозга. Отмечается, что если в жизни человека происходит психологический шок, то сигнал поступает в определенный отдел головного мозга, а затем происходят изменения с органами. Немецкий онколог определил четыре типа психологического конфликта и выявил их связь с четырьмя отделами головного мозга — ствол, мозжечок, кора, паренхима. При этом каждому отделу подчиняются определенные органы.

Психолог отметила, что первым шагом к болезни является подавление чувства и человек пытается жить, будто ничего не случилось. Но именно эмоция «застревает» в голове и, как результат, в теле человека, добавила она.

По ее мнению, понимание появления болезни поможет излечить ее. Для ликвидации проблем с физическим состоянием нужно убрать сигнал SOS, который «застрял» в головном мозге, говорится в материале консультанта по психосоматике.