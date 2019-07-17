ДНР и ЛНР предложили Киеву обмен пленными «всех на всех»

Донецк, 17 июля. Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву в срочном порядке провести обмен по формуле «всех на всех», об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Сегодня республики сделали предложение в срочном порядке произвести обмен удерживаемыми по формуле «всех на всех», — заявил омбудсмен ДНР в комментарии Донецкому агентству новостей.

По словам Морозовой, украинская сторона попросила шесть недель на подготовку списка, после чего контактная группа назначит дату обмена. В Донецке отметили, что ДНР готова передать 50 человек Киеву и получить 101 пленного. Информация о прекращении уголовного преследования подлежащих обмену лиц будет передана в рабочую группу.

С 2014 года на юго-востоке Украины продолжается гражданская война. Киев начал силовую операцию против жителей некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — которые отказались признать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота.

Для урегулирования конфликта были приняты минские соглашения, которые определили шаги по деэскалации войны. Тем не менее подразделения ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по окраинам населенных пунктов республик Донбасса.