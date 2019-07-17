«Зенит» хочет приобрести нескольких игроков до закрытия трансфера

Санкт-Петербург, 17 июля. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил массовый переход игроков в «Сочи», а также спрогнозировал возможность ухода других пока еще действующих футболистов петербургской команды, сообщает пресс-служба «Зенита».

Александр Медведев пояснил, что у «Зенита» и «Сочи» нет соглашений по аренде, существуют только трансферные переходы. Они не ограничивают участие игроков в матчах. Директор уверен, что все футболисты готовы к игре и примут в ней участие. Также руководство клуба хочет, чтобы в команду перешли другие профессиональные игроки для усиления позиций.

Футбольный клуб «Зенит» планировапродать нападающего Антона Заболотного, но клуб, который предложили молодому человеку, не понравился. Сейчас Антон тренируется и играет в «Зените»-2. Также футболист был внесен в заявку на участие в чемпионате Российской Премьер-Лиги.

Полузащитник Матиас Краневиттер считает, что в клубе для него слишком мало игрового времени, поэтому руководство ищет для него вариант, который будет удовлетворять его потребности.

В команде имеются слухи о том, что планируется заключить договор с вратарем Александром Васютиным, но Медведев не дает окончательного решения этого вопроса.