Медиа «Проект» финансируется на деньги Конгресса США и Ходорковского

«Проект» появился в 2018 году, его основал бывший главред «Дождя» Роман Баданин. Но перед тем как создать портал, журналист уехал учиться в Стэнфорд, получив стипендию Джона Найта. Деньги выплачиваются в течение 10 месяцев за исследования в сфере журналистики.

Как писал RT, во время обучения Баданин пытался найти ответ на вопрос «как обеспечить финансовую устойчивость независимых СМИ в РФ». И нашел — деньги на его «Проект» выделил фонд самого Стэнфордского университета, а также Национальный фонд в поддержку демократии (организация, признанная в РФ нежелательной). Последний финансируется американским Конгрессом.

Баданин указал, что в год «Проект» получает 500 тысяч долларов. Стоит напомнить, что одним из заказчиков расследований «Проекта» является обвиненный в убийстве опальный олигарх Михаил Ходорковский.

Так, Баданину по заказу Ходорковского пришлось оправдывать главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова, когда был вовлечен в скандал с домогательством к жене подчиненного. К слову, «Медуза» так же финансируется Ходорковским.

Баданин подобными «расследованиями» только подтверждает собственную продажность западным структурам, хотя и делает вид, что занимается независимой деятельностью.

В мае этого года РИА ФАН представил «Классификатор СМИ»: в него вошли разделенные на пять категорий 100 самых читаемых российских изданий. «Проект» из-за систематической антироссийской деятельности можно смело добавить в этот список.