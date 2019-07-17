Доктор Мясников назвал топ-6 причин, мешающих похудеть

Москва, 17 июля. Известный врач Александр Мясников назвал топ-6 причин, мешающих большинству людей похудеть. По его словам, набору лишнего веса могут способствовать такие факторы, как пищевые привычки, генетика, прием определенных медикаментов, недостаток сна, болезни щитовидной железы и микробиом кишечника.

Как отметил врач, каждый второй человек в мире страдает от избыточного веса, а распространение такого недуга, как ожирение, по масштабам можно сравнить с эпидемией. При этом болезни лишь в 1% случаев являются причиной ожирения.

Одними из главных причин, мешающих похудеть, Мясников назвал пищевые привычки и низкую физическую активность. По его словам, эволюционно организм человека нацелен на набор веса, а потому современным людям необходимо ограничивать себя в питании и больше двигаться. Как отметил врач, наследственная предрасположенность также является причиной ожирения. Причем речь идет о 20% случаев.

«С этим сложно что-то сделать. Но (с плохой генетикой. — Прим. ред.) вы не обязательно потолстеете — просто для похудения придется приложить больше усилий», — цитирует слова Александра Мясникова ФБА «Экономика Сегодня».

Также набору веса может способствовать прием определенных медикаментов: антипсихотиков (клозапин и рисперидон), антидепрессантов, препаратов от диабета, стероидных гормонов и препаратов от аллергии. При этом оральные контрацептивы, отметил врач, не мешают похудению вопреки распространенному заблуждению.

Спровоцировать ожирение, по его словам, может и недостаток сна. Также к причинам набора лишнего веса специалист отнес болезни щитовидной железы. Похудению может мешать и микробиом кишечника: на его состояние негативно влияет, например, излишне частое лечение антибиотиками в детском возрасте.

Ранее Александр Мясников рассказал, какие привычные каждому россиянину медицинские препараты могут быть опасны. По словам специалиста, эти таблетки есть практически в каждой аптечке, а большинство людей принимают их без рецепта и обращения к медикам.