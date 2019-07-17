Чехова объяснила расставание Купера и Шейк

Москва, 17 июля. Известная российская телеведущая Анфиса Чехова прокомментировала расставание модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера и поделилась своими мыслями по поводу «атаки» российских подписчиков на профиль Леди Гаги в Instagram.

Чехова призналась, что читала накануне комментарии, оставленные российскими пользователями под последней фотографией певицы, и «хохотала от души».

«У русских людей все хорошо с чувством юмора. Наша национальная черта. Поржать мы любим. Думаю, Гага бы и сама повеселилась, если бы понимала по-русски. То, что творится в ее Instagram — настоящий «камеди клаб», — сказала в беседе с «Пятым каналом» телеведущая.

По ее словам, звездная пара могла расстаться по разным причинам, о которых общественность может и не знать. Чехова объяснила, что «люди очень любят фантазировать».

«Ходят упорные слухи, что Брэдли Купер вообще не любит женщин. А Ирина Шейк по контракту то с одним, то с другим существует. Возможно, надо писать какому-нибудь Рики Мартину гневные сообщения, а не Гаге», — сказала она.

Чехова подчеркнула, что на месте «Ирины Шейк поблагодарила русских поклонников за такую любовь и заботу».

Напомним, российская супермодель Ирина Шейк и голливудский режиссер и актер Брэдли Купер приняли решение расстаться. По информации СМИ, в настоящее время пара решает вопрос об опеке над их дочерью Леей, которая появилась на свет в 2017 году. Слухи о расставании Шейк появились еще в мае. Некоторые издания писали, что причиной расставания пары стал роман Купера с Леди Гагой, которая сыграла главную роль в его фильме «Звезда родилась».

В профиле Instagram Леди Гаги российские пользователи устроили настоящий флешмоб: под последней фотографией артистки они делятся рецептами приготовления блюд, узнают друг у друга секреты идеального газона и интересуются, как быстро справиться с головной болью. Например, главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась рецептом шашлыка.