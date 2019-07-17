Стало известно, когда в России появятся электронные паспорта

Москва, 17 июля. Работы по внедрению электронных паспортов в РФ начнутся в 2020 году, выдавать бумажные паспорта прекратят в 2022 году, об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.

«По мере увеличения с 1,1 тысячи до 3 тысяч пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны в течение 2022 года завершим выдачу, подчеркиваю, выдачу паспортов старого образца», — заявил Акимов.

Вице-премьер подчеркнул, что те, кто не захочет менять бумажные паспорта в силу убеждений, смогут без лишних проблем продолжить пользоваться старым образцом документа. Акимов добавил, что в 2020 году стартует выдача электронных паспортов, все комплектующие системы будут российскими. Иностранные компании не будут привлечены к созданию системы ни в области программного обеспечения, ни с точки зрения алгоритмов, ни с точки зрения форм-фактора, ни с точки зрения чипа.

«Мы начнем эту рабoту по пoручению председателя правительства в июле следующего гoда. Мы, чтo былo пoдтвержденo на совещании, технически к этoму гoтoвы», — сообщил Акимов.

Вице-премьер РФ также рассказал, что электронный паспорт будет представлен пластиковой карточкой с чипом с бесконтактной функцией. Подделка этого документа несоизмеримо дороже, это обеспечит более высокую безопасность по сравнению с бумажной версией. Акимов также сообщил, что пилотный проект запустят в Москве. Переход на электронные паспорта не потребует дополнительных расходов из бюджета.