Милонов убежден, что Совбез должен принять решение о запрете поездок в Тунис

Москва, 17 июля. Совет безопасности России должен принять решение о запрете авиасообщения с Тунисом, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов, комментируя распространившееся в Сети видеообращение членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

Боевики выпустили видеообращение, в котором призывают атаковать внутренние туристические площадки Туниса.

Парламентарий подчеркнул, что эти сведения должны быть проверены Совбезом. По его словам, необходимо учитывать информацию от спецслужб, а «не пиар-заявления» террористических ячеек. После заключения Совбеза потребуется принять решение о том, как оградить россиян от опасности в этой североафриканской стране, добавил Милонов.

Чиновник отметил, что россияне должны будут учитывать позицию Совбеза, если будет принято решение о приостановке авиасообщения с республикой. Однако если соотечественники захотят отправиться в полную опасности страну, то сделают это на свой страх и риск, подчеркнул он.

По мнению Милонова, особые меры предосторожности следует принять в отношении туристов с детьми. По его мнению, «с детьми туда вообще нельзя будет никого посылать, если будет введен запрет». Он также призвал отменить и запретить рейсы в Тунис и ввести ответственность для тех турагентов, которые будут продавать путевки.

«Понятно, что те, кто имеет эксклюзивные отношения с тунисскими турагентствами, будут размещать информацию, рекламу о том, что все это [заявления боевиков] ерунда и так далее. Для них главное — получить деньги за путевки, а не обеспечить безопасность», — сказал парламентарий в беседе с Nation News.

Милонов добавил, что решение о запрете полетов в Тунис должен принимать либо Совбез, либо правительство, основываясь на мнении Совбеза.

Ранее ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин призвал россиян не рисковать жизнью ради дешевого отпуска на курортах Туниса. Отмечается, что в республике сохраняется напряженная ситуация и угроза террористических атак.

1 Организация запрещена на территории РФ.