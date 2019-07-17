В УПЦ рассказали, как собираются ускорить обмен пленных

Украинская православная церковь (Московского патриархата) в 2017 году накануне крупного обмена военнопленными принимала активное участие в подготовке этого события. И теперь УПЦ добивается обмена «всех на всех», как это и записано в минских соглашениях. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.

17 июля предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой организовать ходатайство о проведении обмена пленными в Донбассе в формате «всех на всех».

«Я уже обратился с письмами и к Святейшему патриарху Кириллу, чтобы он со своей стороны организовал ходатайство за наших военнопленных, и к нашему президенту с соответствующим письмом, чтобы восстановить этот процесс», — рассказал блаженнейший митрополит Онуфрий.

По словам собеседника ФАН, церковь очень активно участвовала в процессе подготовки обмена пленными.

«Священники РПЦ и УПЦ посещали места, где находятся военнопленные. Если один раз помогло — надо попробовать снова. Церковь должна снова мобилизовать ресурсы», — отметил Василий Анисимов.

В прошлый раз Онуфрий обращался не только к патриарху Кириллу, но и к президенту России Владимиру Путину, напомнил глава пресс-службы УПЦ.

«В конце 2017 года все надеялись, что через две недели произойдет обмен всех на всех. Но две недели растянулись уже на полтора с лишним года. Постоянно ставятся какие-то глупые препоны. Якобы кого-то не могут найти, а кто-то не готов к обмену. А люди тем временем сидят в тюрьмах с обеих сторон. Я считаю, что надо не только церкви, но и общественности активней требовать от российской и украинской властей, чтобы пункт минских соглашений об обмене всех на всех был выполнен. Скоро уже пять лет этим соглашениям, а этот пункт так и не выполнен», — рассказал Василий Анисимов.

Собеседник ФАН не смог утвердительно ответить, поднималась ли тема освобождения граждан России, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, во время встречи главы УПЦ митрополита Онуфрия и президента Украины Владимира Зеленского.

«Блаженнейший не сообщал мне об этом, но эта тема, скорей всего, поднималась. Церковь по природе своей миротворица. Надо понимать, что тут для нас не столь важно, идет ли речь о гражданах Украины или России. Главное, чтобы, как и записано в минских соглашениях, все пленные были обменяны на всех», — резюмировал собеседник ФАН.

В декабре 2017 года в Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. Тогда Украина передала Донецкой и Луганской Народным Республикам 233 задержанных. Те в свою очередь освободили 73 пленных.

27 июня ЛНР и ДНР в одностороннем порядке передали четырех военнопленных для того, чтобы побудить украинскую сторону к обмену «всех на всех».