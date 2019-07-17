Дома за 64 рубля продают в швейцарской деревне

Берн, 17 июля. Каменные дома в швейцарской деревне Монти-Щага выставлены на продажу за символическую цену.

Как передает Daily Mail, соответствующее предложение распространяется на обветшавшие каменные дома, которые расположены в кантоне Тичино рядом с озером Лаго-Маджоре. Отмечается, что они частично или полностью разрушены. По сообщению муниципальных властей, все объекты подключены к водопроводу.

Деревня расположена очень удобно, она находится недалеко от границы с Италией, поэтому оттуда можно быстро добраться до Милана и озера Комо.

Стоимость каменных домов составляет примерно 64 рубля — один швейцарский франк. Будущие владельцы должны будут отреставрировать здания. Местные власти уверены, что это щедрое предложение позволит вдохнуть новую жизнь в деревню.