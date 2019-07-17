Пушилин назвал бездоказательной версию Киева о катастрофе MH17

Донецк, 17 июля. Обвинения Киева в адрес Донецкой Народной Республики в причастности к авиакатастрофе малайзийского Boeing-777, жертвами которой стали 298 человек, являются беспочвенными. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он назвал бездоказательной версию Киева о катастрофе рейса MH17. По мнению Пушилина, украинские власти нацелены только на то, чтобы обвинить ополченцев и Россию в причастности к трагедии.

«Прошло пять лет с момента чудовищной катастрофы. Увы, она стала не случайной. Это провокация украинского режима, который не посчитался в тот злополучный день с абсолютно случайными людьми, которые не имели отношения к нашему конфликту. Все эти годы Украина пытается обвинить народное ополчение и РФ. Это абсолютная ложь. Не представлено и не может быть представлено доказательств, что мы имеем к этому отношение», — сказал Денис Пушилин, слова которого цитирует «Донецкое агентство новостей».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не считает объективными следствие и суд по крушению малайзийского Boeing-777. Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала содействие в расследовании, однако ей было отказано. МИД РФ отметил, что произошедшая пять лет назад трагедия стала инструментом в нечистоплотной политической игре.

Напомним, самолет малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Никто из находившихся на борту 298 человек не выжил. Киев обвинил в случившемся ополченцев. В Донбассе отметили в ответ на эти обвинения, что не располагают средствами, которые бы позволили сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная Совместная следственная группа заявила, что самолет был сбит из ЗРК «Бук». В сентябре 2018 года Минобороны России представило рассекреченные документы и записи переговоров офицеров СБУ, которые указывали на причастность Киева к крушению лайнера.

Представитель Cовместной следственной группы заявил, что следствие предъявит обвинения четырем лицам, якобы причастным к трагедии: трем россиянам и одному украинцу. При этом доказательная база ССГ основана на крайне сомнительных источниках, в том числе информации из социальных сетей.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование, назвал его излишне политизированным и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за трагедию якобы лежит на России. Министерство транспорта Малайзии опубликовало заявление, в котором сказано, что ведомство продолжит искать справедливость для жертв авиакатастрофы до тех пор, пока виновные не будут найдены и наказаны.