Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
20:07 17 Июля 2019

Путин подписал новый указ об упрощенном гражданстве для всего Донбасса. События дня. ФАН-ТВ

549
0 Оставить комментарий

Похожие статьи

Оглавление
Комментарии

 

Паспорт РФ всем жителям Донбасса

Путин подписал новый указ об упрощенном гражданстве для всего Донбасса. События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинцы, проживающие на всей территории Луганской и Донецкой областей, смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке. Ранее эта возможность была лишь у жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Из них нашими согражданами стали уже более 10 тыс. человек.

Морякам продлили арест

Путин подписал новый указ об упрощенном гражданстве для всего Донбасса. События дня. ФАН-ТВ

Кремль не ведет переговоров об освобождении украинских моряков. По крайней мере, пока что. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И от комментариев отказался до тех пор, пока идут судебные разбирательства. А между тем Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест всем 24 морякам, задержанным в прошлом году за нарушение границы РФ в Керченском проливе. Само расследование дела уже завершено, но вот судьба заключенных пока остается загадкой. Кстати, даже бывший украинский лидер Петр Порошенко, вероятно, и отдавший приказ об этой провокации, у себя на родине тоже стал уголовным фигурантом — только уже по делу о госизмене. А вот что касается нынешнего президента Владимира Зеленского — в его офисе звучат надежды на скорое возвращение моряков и обмен пленными. Серьезность намерений подтвердили омбудсмены России и Украины по правам человека Татьяна Москалькова и Людмила Денисова, накануне они обменялись списками заключенных. И теперь внимательно их изучают, ведь с обеих сторон набралось аж 200 человек. Но вот формат возможной сделки не определен, хотя один из вариантов озвучен — «всех на всех». Только пока долгие споры ни к чему не привели и конкретно сейчас актуален другой вариант — «никого на никого».

Астраханский недострой

Путин подписал новый указ об упрощенном гражданстве для всего Донбасса. События дня. ФАН-ТВ

Оперативники нагрянули с крупной облавой в Астраханскую область. Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел в отношении местных чиновников: министров строительства и ЖКХ, сотрудников региональных и районных администраций, а также нескольких бизнесменов. Если не все, то большинство из них, так или иначе были замечены в сфере строительства. Имен следствие не разглашает, но, судя по оперативной съемке, одним из задержанных оказался Олег Гужвинский, и.о. главы Минстроя в регионе — в этой должности он еще не пробыл и года. Фигуранты проходят по нескольким статьям о мошенничестве и превышении служебных полномочий. По версии следствия, с 2015-го чиновники незаконно выделяли из бюджета субсидии некоммерческому «Фонду капитального ремонта многоквартирных домов», но делали это для оплаты услуг коммерческой фирмы «Социальные гарантии», в нарушение Жилищного кодекса. И, в общем-то, Астраханская область от таких «соцгарантий» потерпела солидный ущерб — более 47 млн рублей. Еще один криминальный эпизод связан со строительством квартир в регионе: чиновники, зная, что работы не завершены, досрочно подписывали акты об их выполнении. Более того, в программу переселения не попали жители нескольких аварийных домов. Сейчас власти обещают взять ситуацию под контроль, а следствие — выясняет все подробности дела.

Подписались «намертво»

Путин подписал новый указ об упрощенном гражданстве для всего Донбасса. События дня. ФАН-ТВ

По-прежнему горяча предвыборная обстановка в Москве. Сегодня глава городской избирательной комиссии Валентин Горбунов подвел промежуточные итоги выдвижной кампании. В качестве партийных кандидатов в депутаты зарегистрированы 9 человек. 18 партийцев получили отказ. Из числа самовыдвиженцев первый этап прошли 62 человека. 39 претендентов сошли с дистанции. В их числе, целый ряд сторонников блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие. Оскандалились «оппозиционеры» на «липовых подписях». По словам Валентина Горбунова их процент значительно превышает допустимые 10%. Чего только не нашлось в документах у горе-кандидатов: несоответствие паспортных данных, подписи лиц, вообще не обладающих избирательным правом, и даже «мертвые души».
«К 12 кандидатам — 344 подписи. Если это перевести на структуру вооруженных сил, это целый батальон умерших набрали. Целый батальон умерших!» — заявил Горбунов.
От лица ведомства глава избиркома отметил — у обиженных есть законные способы и пока еще есть время и возможность обжаловать решение комиссии. Впрочем, такой подход к решению вопросов явно не по нраву «бравой оппозиции». Смириться с поражением даже не на выборах, а на подступах к ним, они не смогли — на Трубной площади собрались несогласованные митинги. И это, несмотря на то, что кандидатам все время шли на встречу.
«Хотите день сбора подписей? Все организовали, обеспечили охрану, никто не мешал. Собирайтесь, встречайтесь с избирателями ради бога. Второй несанкционированный митинг? Тоже никто не мешал. Но когда уже люди стали переходить грани разумного, начали разворачивать палаточные лагеря, естественно все это было прекращено», — продолжил Горбунов.