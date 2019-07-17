Путин подписал новый указ об упрощенном гражданстве для всего Донбасса. События дня. ФАН-ТВ

Паспорт РФ всем жителям Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому украинцы, проживающие на всей территории Луганской и Донецкой областей, смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке. Ранее эта возможность была лишь у жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Из них нашими согражданами стали уже более 10 тыс. человек.

Морякам продлили арест Кремль не ведет переговоров об освобождении украинских моряков. По крайней мере, пока что. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И от комментариев отказался до тех пор, пока идут судебные разбирательства. А между тем Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест всем 24 морякам, задержанным в прошлом году за нарушение границы РФ в Керченском проливе. Само расследование дела уже завершено, но вот судьба заключенных пока остается загадкой. Кстати, даже бывший украинский лидер Петр Порошенко, вероятно, и отдавший приказ об этой провокации, у себя на родине тоже стал уголовным фигурантом — только уже по делу о госизмене. А вот что касается нынешнего президента Владимира Зеленского — в его офисе звучат надежды на скорое возвращение моряков и обмен пленными. Серьезность намерений подтвердили омбудсмены России и Украины по правам человека Татьяна Москалькова и Людмила Денисова, накануне они обменялись списками заключенных. И теперь внимательно их изучают, ведь с обеих сторон набралось аж 200 человек. Но вот формат возможной сделки не определен, хотя один из вариантов озвучен — «всех на всех». Только пока долгие споры ни к чему не привели и конкретно сейчас актуален другой вариант — «никого на никого».

Астраханский недострой Оперативники нагрянули с крупной облавой в Астраханскую область. Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел в отношении местных чиновников: министров строительства и ЖКХ, сотрудников региональных и районных администраций, а также нескольких бизнесменов. Если не все, то большинство из них, так или иначе были замечены в сфере строительства. Имен следствие не разглашает, но, судя по оперативной съемке, одним из задержанных оказался Олег Гужвинский, и.о. главы Минстроя в регионе — в этой должности он еще не пробыл и года. Фигуранты проходят по нескольким статьям о мошенничестве и превышении служебных полномочий. По версии следствия, с 2015-го чиновники незаконно выделяли из бюджета субсидии некоммерческому «Фонду капитального ремонта многоквартирных домов», но делали это для оплаты услуг коммерческой фирмы «Социальные гарантии», в нарушение Жилищного кодекса. И, в общем-то, Астраханская область от таких «соцгарантий» потерпела солидный ущерб — более 47 млн рублей. Еще один криминальный эпизод связан со строительством квартир в регионе: чиновники, зная, что работы не завершены, досрочно подписывали акты об их выполнении. Более того, в программу переселения не попали жители нескольких аварийных домов. Сейчас власти обещают взять ситуацию под контроль, а следствие — выясняет все подробности дела.