ФАН разъясняет: либеральные СМИ скрывают важную информацию о выборах в Мосгордуму

Либеральные СМИ скрывают от читателей важную информацию относительно причин отказа оппозиционерам в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. Понять, как это происходит, читателям поможет наша постоянная рубрика «ФАН разъясняет».

Одно из наиболее известных либеральных СМИ «Эхо Москвы» однобоко информирует читателей о коллизии вокруг выборов в Мосгордуму. Если большинство изданий, даже считающихся либеральными, информирует о количестве зарегистрированных кандидатов, то «Эхо Москвы» делает упор на информации о количестве лиц, получивших отказ в регистрации. При этом издание лукаво умалчивает, по каким причинам имели место эти отказы, хотя эта информация является чрезвычайно важной.

Сайт «Эхо Москвы» опубликовал новость об отказе в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы, и именно эта публикация какое-то время занимала лидирующие позиции в сюжете сервиса «Яндекс.Новости». В тексте новости на сайте «Эха» упомянули, что до участия в выборах не допустили известных оппозиционеров — Илью Яшина, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Сергея Митрохина.

При этом в тексте новости отсутствуют пояснения о причинах отказа в регистрации представителям оппозиции. В публикации даже не представлены слова председателя столичного избиркома Валентина Горбунова. Напомним, глава Мосгоризбиркома прямо и недвусмысленно пояснил, что главное нарушение, за которое последовал отказ в регистрации, — предоставление недостоверных, а если называть вещи своими именами, то фальсифицированных подписей.

Кроме того, в информации на сайте «Эха Москвы» ничего не сказано о «фабрике поддельных подписей» и том, что у команды скандального блогера Алексея Навального были обнаружены «подписи» несуществующих и умерших москвичей.

Таким образом, журналисты «Эха Москвы» не соблюли общепринятые стандарты журналистской работы: не передали слова ньюсмейкера (Валентина Горбунова), а также умолчали о действительных причинах недопуска «известных оппозиционных политиков» до выборов.

У читателя, получающего информацию о выборах в Мосгордуму только от «Эха Москвы», может сложиться представление, что оппозиционеров не допустили до выборов незаконно, что не соответствует истине. Отметим, позже «Эхо Москвы» изменило текст своей новости, удалив недостоверные сведения о 57 недопущенных кандидатах.

Напомним, рубрика «ФАН разъясняет» стала ответом на блокировки либеральными СМИ на своих сайтах и в пабликах в соцсетях официального аккаунта Федерального агентства новостей. Прозападные СМИ, в том числе признанные в России иноагентами, отказывают ФАН в праве на комментарии в рамках свободной и непредвзятой дискуссии.

В ответ на постоянные блокировки и удаления комментариев ФАН, которые мы воспринимаем как идеологическую цензуру и атаку на свободу слова, Федеральное агентство новостей перенесло дискуссию на свою площадку. Мы и дальше будем разоблачать ложь, искажение информации и передергивания со стороны либеральных СМИ, которые подчас забывают о патриотизме, действуя в интересах Запада.