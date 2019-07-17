Симоньян поделилась рецептом шашлыка в Instagram Леди Гага

Москва, 17 июля. Главный редактор RT Маргарита Симоньян присоединилась к флешмобу, который устроили российские пользователи соцсети Instagram на странице американской певицы Леди Гага.

Флешмоб начался после того, как появилась информация о том, что американский актер Бредли Купер ушел от российской модели Ирины Шейк. По слухам, новой возлюбленной голливудской звезды стала Леди Гага.

Российские пользователи, в числе которых звезды отечественного шоу-бизнеса, оставили тысячи комментариев под последним постом популярной певицы. Первоначально они требовали вернуть Купера Шейк, однако позже стали появляться сообщения уже другого характера, в том числе объявления, рецепты различных блюд.

«Просьба всем сотрудникам RT вернуться из Instagram на свои рабочие места», — написала Симоньян, комментируя фото исполнительницы.

В следующем комментарии журналистка отметила, что вернуть сотрудников канала на рабочие места не получилось, и поделилась рецептом шашлыка, сообщил RT.

«Так что ловите рецепт шашлыка», — написала Симоньян, детально описав порядок приготовления блюда.

Как отметил «Царьград», последняя публикация звезды мировой сцены собрала 270 тысяч комментариев, большую часть из которых оставили россияне. При этом, по информации издания «МИР24», пользователи российского сегмента Интернета уже публикуют на странице артистки объявления о продаже, рецепты различных блюд и делятся советами, например, как «вылечить» аллергию. Примечательно, что россияне, устроившие на странице Гаги юмористический чат, решают и другие свои вопросы.