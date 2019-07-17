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МИД РФ назвал мирный договор главной темой переговоров с Японией

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МИД опроверг слухи об отказе РФ обсуждать передачу Японии двух островов

Москва, 17 июля. Россия не отказывалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Курильских островов, сообщения СМИ не соответствуют действительности, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия не ведет переговоры ни о чем другом, кроме как о мирном договоре, о выработках мирного договора. Все придумки — художественный пересказ того, чего нет, подтвердить точно не могу. Мне кажется, именно японская сторона настаивала, чтобы все делалось максимально уважительно. Но что-то видимо пошло не так», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что Москва отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух из четырех островов в рамках заключения мирного договора. Журналисты утверждали, что якобы поводом для отказа Москвы даже обсуждать передачу двух островов стали беспокойства, связанные с японско-американским альянсом.

Курильские острова на протяжении последних десятилетий являются главной проблемой в отношениях России и Японии. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Россия, в свою очередь, заявляет, что южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, суверенитет РФ над территорией подкреплен соответствующими международно-правовыми нормами.

На саммите в Осаке 29 июля президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили намерение продолжить переговоры по реализации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

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