Донбасс, 17 июля. Силы Киева готовят провокации против медиков МККК. Националисты вопреки приказам верховного главнокомандующего не прекращают обстрелы ДНР и ЛНР. Украинская армия ведет минометные обстрелы Донецка и окрестностей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка

В минувшие сутки в Луганской Народной Республике не было зафиксировано обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. В Донецкой Народной Республике, по информации представительства Донецка в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, нарушения режима тишины фиксировались 12 раз. Вооруженные силы Украины использовали 213 боеприпасов, основными применяемыми видами оружия были минометы и гранатометы.

Минометные удары совершались по населенным пунктам Донецк (район аэропорта), Еленовка, Доломитное, Спартак, Ленинское и Саханка. В эту относительно спокойную ночь не зафиксировано попаданий в жилые дома, разрушения гражданской инфраструктуры отсутствуют.

Националисты «Азова» не хотят выполнять указы президента Украины

Командующий Операцией объединенных сил Александр Сирский получил указание из высших эшелонов украинской власти о снижении количества обстрелов перед встречей в Минске 17 июля, сообщает официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин. Но идейный вдохновитель батальона «Азов» Андрей Билецкий не считает, что ВСУ в зоне ООС должны неукоснительно соблюдать приказы военного руководства. Как отметил Басурин, подполковник Национальной гвардии Билецкий распорядился игнорировать поступающие указания и обстрелять, несмотря ни на что, поселок Доломитное в преддверии заседания трехсторонней группы.

Националисты «Азова» в точности выполнили его распоряжение 16 июля. Подобного рода действия дестабилизируют и без того напряженную обстановку на линии фронта. А депутат украинского парламента Андрей Билецкий пытается таким образом завоевать голоса своих избирателей на предстоящих выборах — голоса тех националистов, которые поддерживают тактику продолжения активных боевых действий.

В зоне ООС готовятся провокационные обстрелы пунктов медицинской помощи МККК

Предстоящие выборы на Украине влияют на военную обстановку по всей линии разграничения конфликтующих сторон. Руководитель ООС Сирский, являясь ставленником бывшего президента Украины, готов к совершению провокаций, которые снизят рейтинг партии президента Владимира Зеленского, считают в командовании Народной милиции ЛНР.

По сообщению начальника пресс-службы оборонного ведомства луганчан Якова Осадчего, Вооруженные силы Украины готовятся по указанию Сирского к проведению очередных огневых провокаций в тех местах, где сейчас располагаются пункты Международного комитета Красного Креста. Готовность подвергнуть обстрелам сотрудников, оказывающих международную медицинскую помощь населению осажденных республик, может стать отправной точкой для победы на выборах силового политического блока.

Как добавил Осадчий, проведение провокаций запланировано Сирским до 19 июля в районах Травневое и Золотое, где в эти дни будут работать сотрудники МККК.