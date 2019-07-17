Депутат рассказал, как поддержка российских виноделов скажется на цене продукции

Оказание поддержки отечественным производителям вина, шампанского и коньяка не повлечет за собой снижения цены на продукцию. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Дмитрий Юрков.

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, в рамках которых вводятся новые акцизы — на виноград и виноматериалы. В документах содержатся нормы, направленные на поддержку отечественных производителей.

«В соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе мы не можем принимать разные акцизы для своей и ввозимой продукции. Они должны быть одинаковыми. Но при этом мы вводим нормы для поддержки отечественного производителя. Если вы сами выращиваете виноград и вы же производите вино, то есть у вас замкнутый производственный цикл, тогда вы сможете из акциза производства вина вычесть акциз на виноград», — напомнил депутат содержание правительственных инициатив.

Член комитета по бюджету и налогам уточнил, что акцизная нагрузка в случае полного цикла составит всего лишь один рубль на один литр вина.

«Тем самым мы таким механизмом поддерживаем собственного производителя», — отметил он.

Представитель фракции «Единой России» рассказал, скажется ли введение данного механизма на цену продукции.

«Каждый производственник будет сам принимать решение — либо направлять сэкономленные средства в развитие производства, либо же, не понижая цены своей продукции, вкладываться в маркетинг. Это многофакторная модель. Однако, даже когда принимаются некие налоговые послабления, цены вниз, как правило, не идут. Они являются фактором их сдерживания, но никак не понижения», — пояснил Юрков.

В целом для отрасли создаются более удобные условия в плане конкуренции, заключил парламентарий.