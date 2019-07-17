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Экономика

Депутат рассказал, как поддержка российских виноделов скажется на цене продукции

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Депутат рассказал, как поддержка российских виноделов скажется на цене продукции

Оказание поддержки отечественным производителям вина, шампанского и коньяка не повлечет за собой снижения цены на продукцию. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Дмитрий Юрков.

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, в рамках которых вводятся новые акцизы — на виноград и виноматериалы. В документах содержатся нормы, направленные на поддержку отечественных производителей.

«В соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе мы не можем принимать разные акцизы для своей и ввозимой продукции. Они должны быть одинаковыми. Но при этом мы вводим нормы для поддержки отечественного производителя. Если вы сами выращиваете виноград и вы же производите вино, то есть у вас замкнутый производственный цикл, тогда вы сможете из акциза производства вина вычесть акциз на виноград», — напомнил депутат содержание правительственных инициатив.

Член комитета по бюджету и налогам уточнил, что акцизная нагрузка в случае полного цикла составит всего лишь один рубль на один литр вина.

«Тем самым мы таким механизмом поддерживаем собственного производителя», — отметил он.

Депутат рассказал, как поддержка российских виноделов скажется на цене продукции

Представитель фракции «Единой России» рассказал, скажется ли введение данного механизма на цену продукции.

«Каждый производственник будет сам принимать решение — либо направлять сэкономленные средства в развитие производства, либо же, не понижая цены своей продукции, вкладываться в маркетинг. Это многофакторная модель. Однако, даже когда принимаются некие налоговые послабления, цены вниз, как правило, не идут. Они являются фактором их сдерживания, но никак не понижения», — пояснил Юрков.

В целом для отрасли создаются более удобные условия в плане конкуренции, заключил парламентарий.

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