В МИД РФ не исключили встречу Лаврова и Помпео на АСЕАН в Таиланде

Москва, 17 июля. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях мероприятий АСЕАН в Таиланде не исключена. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Встреча возможна, обсуждаются варианты по графикам», — заявил Рябков по итогам российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду сообщила, что Лавров посетит мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 30-31 июля в Таиланде. В МИД РФ сообщили, что глава российского внешнеполитического ведомства намерен провести переговоры с таиландским коллегой Доном Праматвинаем и другими главами МИД стран АСЕАН.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров встречался с государственным секретарем США Майком Помпео в Сочи. Главной темой переговоров Лаврова и Помпео стал процесс мирного урегулирования в Сирии. Кроме того, в рамках визита в РФ Помпео встретился с президентом России Владимиром Путиным в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи.