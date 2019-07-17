Рябков сообщил, что США не отказываются от контроля над вооружениями

Москва, 17 июля. США не отказываются от контроля над вооружениями, в том числе из соображений собственной безопасности. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам консультаций с делегацией США, которую возглавил первый замгоссекретаря Штатов Джон Салливан​​​ в Женеве.

Российский дипломат отметил, что на встрече удалось рассмотреть практически всю повестку дня по вопросам контроля над вооружениями. По словам Сергея Рябкова, стороны во время консультаций также обсудили свои подходы и темы, которые вызывают вопросы, «включая аспекты возможного применения ядерного оружия». Представители России рассказали американским коллегам о военной доктрине РФ.

«Мы обсудили влияние новых технологий, таких как гиперзвук, на международную безопасность, информационные технологии», — цитирует слова Сергея Рябкова РИА Новости.

По словам дипломата, Вашингтон не отказывается от контроля над вооружениями, «в том числе из-за собственной безопасности». В целом, отметил Рябков, консультации в Женеве были «высоко профессиональными и конструктивными».

«Реалистичный, трезвый, углубленный и профессиональный разговор как старт того, что я хотел бы, со временем, назвать определенным процессом», — резюмировал замглавы МИД России.

Сергей Рябков также не исключил встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях мероприятий АСЕАН в Таиланде.