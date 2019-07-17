Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело против сотрудников социальной защиты

Москва, 17 июля. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудников социальной защиты населения района Марьино города Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

Работники социальной службы ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по контролю условий жизни и воспитания усыновленных детей, что повлекло нарушение прав несовершеннолетних граждан.

В ходе оперативных действий выяснилось, москвич с 2010 года воспитывает двух мальчиков, при этом проживает с другим мужчиной. Дети живут в условиях постоянной пропаганды нетрадиционных отношений, что формирует у них неправильные представления о семье, наносит вред их физическому и моральному здоровью.

Следствие предполагает, что работники социальной защиты изначально знали о ситуации в нетрадиционной семье и не приняли мер, которые препятствуют причинению вреда их нравственному развитию.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.