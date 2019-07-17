В ООН оценили позитивный вклад Хартумского соглашения в урегулирование в ЦАР

Нью-Йорк, 17 июля. Глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиай назвал позитивным вклад Хартумского соглашения в урегулирование ситуации в Центральноафриканской Республике.

Выступая на пресс-конференции в среду, 17 июля, Ндиай напомнил, что с момента подписания соглашения в Хартуме прошло полгода. Глава МИНУСКА отметил, что реализация соглашения успешно продолжается, несмотря на некоторые нарушения.

«Мирному соглашению шесть месяцев. Его реализация продвигается. Я призываю население не отчаиваться, вопреки нарушениям поддерживать этот процесс», — заявил Ндиай.

Представитель ООН подчеркнул, что миссия и правительство ЦАР намерены продолжать борьбу с безнаказанностью и усиливать меры защиты гражданского населения и защиты гуманитарного пространства.

В январе текущего года на конференции в Хартуме министры, депутаты парламента и лидеры 14 вооруженных группировок ЦАР подписали соглашение, направленное на стабилизацию ситуации в стране.