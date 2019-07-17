Сирия, 17 июля. Сирийская армия стягивает силы в Хаме. На севере Ирака в городе Эрбиль совершено нападение на турецких дипломатов. Боевики «Ан-Нусры» обстреливают западные кварталы Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположения боевиков на юге Алеппо и на северо-западе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялась ударами с радикалами на северо-западе провинции.

«Джейш аль-Изза»: потеряла десять боевиков в ходе работы ВВС Сирии на северо-западе провинции Хама.

Курды: подозреваются в вооруженном нападении на турецких дипломатов в Эрбиле в Ираке.

«Джебхат Ан-Нусра1»: обстреляла западные кварталы столицы Алеппо из минометов.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии нанесли удар с воздуха по расположениям и опорным пунктам «умеренной оппозиции» в районе поселка Аль-Бавабия на юге провинции, как сообщает канал Masar Press Net. Информация о потерях радикалов пока что уточняется. «Ан-Нусры»

Согласно данным источника в сети Twitter Rana Alasad, боевики «Ан-Нусры» атаковали с помощью гранатомета северо-запад столицы провинции Алеппо, обстреляв жилые кварталы в районе Аз-Захра. Местный рынок на улице Нил был обстрелян с помощью двух минометов. В настоящее время данные о потерях среди мирного населения уточняется.

Провинция Идлиб

Боевики заявили о том, что им удалось сбить залпом из ракетной установки разведывательный самолет сирийской армии на юге провинции Идлиб, как передает Twitter-канал Masar Press Net. Правительственные СМИ пока не подтверждают потери ВВС Сирии на юге провинции.

Сирийское верховное командование приняло решение начать новый этап военной операции в Хаме, как передает новостное агентство Al Masdar. Согласно военному источнику агентства, сирийская армия развернулась в северо-западном регионе провинции после получения приказа о подготовке ко второй фазе операции в Идлибской зоне. Днем силы САА были развернуты в районе долины Аль-Габ, несмотря на попытки террористов перерезать пути сообщения, взорвав мост.

ВВС Сирии нанесли точечные удары по укрытиям джихадистов в поселке Ракая-Саджна и у Кафр-Саджны на юге провинции, как передал новостной портал Step News Agency. Сведения о потерях радикалов пока уточняются.

Провинция Хама

По данным военных источников новостного агентства Muraselon Сирийская арабская армия (САА) продолжает стягивать подкрепление в Хаму. По данным агенства, помимо солдат и спецназа в провинцию прибыл конвой танков и тяжелой военной техники.

В это время ВКС РФ и ВВС Сирии совершили совместные боевые вылеты к расположениям джихадистов у поселка Тель-Маллах, Кафр-Зета и Аль-Латамина, сбросив бомбы на опорные пункты и склады боеприпасов джихадистов. Информации о потерях радикалов в настоящее время не поступало и выясняется.

10 боевиков группировки «Джейш аль-Изза» были ликвидированы в результате операции ВВС Сирии на северо-востоке Хамы, как передает источник в сети Twitter AMM Syria. Четверо боевиков были убиты в районе города Маарет-ан-Нуман, где ими был атакован отряд сирийской армии.

Ирак

В городе Эрбиль неизвестные совершили вооруженный налет на ресторан, в котором находились сотрудники турецкого консульства, находящиеся в Ираке с дипломатической миссией. В результате нападения пострадали три дипломатов, среди них находился заместитель генерального консула Турции, как передает агентство РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции уже официально подтвердило гибель одного сотрудника дипмиссии. Налет был спланированным актом, стрелявшие были вооружены пистолетами с глушителями и может быть ответом курдских радикалов на турецкие авианалеты. «Рабочая партия Курдистана» (РПК) отрицает ответственность за нападение на турецкого дипломата в Эрбиле, как передает канал Syria Tomorrow.

1 Организация запрещена на территории РФ.