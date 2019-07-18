Сирия, 18 июля. Радикалы ССА** продолжают выселять курдов из их домов в Африне на северо-западе Алеппо под страхом расправы. В пригороде Даръа прогремел очередной взрыв. Бойцы SDF**** выпустили из заключения жителя Дейр-эз-Зора после активизировавшихся митингов населения, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: закрыли КПП на линии соприкосновения с YPG к югу от Манбиджа; понесли урон из-за взрыва очередной бомбы, заложенной неизвестными боевиками, в Даръа.

Курды: выпустили из заключения жителя провинции Дейр-эз-Зор после активизировавшихся митингов населения.

Сирийская свободная армия (ССА): продолжает выселять курдов из их домов в Африне на северо-западе Алеппо под страхом расправы.

Провинция Алеппо

По информации курдского Twitter-ресурса (@afrinactivists), протурецкие боевики продолжают принудительно выселять жителей-курдов из их домов в городе Африн на северо-западе провинции Алеппо. Этим занимаются преимущественно бойцы бандформирования «Ахрар Аш-Шаркия», являющегося частью Сирийской свободной армии (ССА). Радикалы угрожают гражданам оружием и обычно обещают вернуться и убить их, если люди не покинут жилища через 24 часа. Квартиры и дома гражданских лиц, вынужденных становится беженцами, чаще всего отдают союзным Анкаре боевикам и членам их семей, перебрасываемым в Африн из Идлиба, или обустраивают из них склады и другие военные объекты.

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) закрыли КПП на линии соприкосновения с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) к югу от Манбиджа в северо-восточной части Алеппо, передает Aleppo Media Center. Сведения о причинах данного шага пока уточняются. Стоит отметить, что в зоне контроля курдов и США из-за попустительства со стороны оккупантов, как отмечают местные активисты, по-прежнему сохраняется очень высокий уровень террористической активности.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) выпустили из заключения мирного жителя населенного пункта Абу Аль-Найтиль на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор после 20 дней тюрьмы, сообщает местный информационный Twitter-канал (@DeirEzzor24). Предполагается, что на данное решение курдских главарей повлияла активизация митингов населения за Евфратом. Все больше людей выходят на улицы с требованием, чтобы радикалы SDF и американские войска немедленно покинули регион. Аресты местных жителей чаще всего проводятся курдами в рамках принудительной мобилизации граждан в состав «Демократических сил». При этом подобные рейды обычно прикрываются якобы спецоперациями против остатков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и связанных с террористами лиц.

Провинция Даръа

По сведениям канала Halab Today, полковник сирийской армии и двое членов его семьи погибли при взрыве бомбы, заложенной неизвестными боевиками в автомобиле военнослужащего, в западном пригороде Даръа. В последние дни на юго-западе арабской республики заметно возросла террористическая активность. Как предполагают многие местные наблюдатели, это связанно с деятельностью спецслужб Соединенных Штатов, которые вели подготовку особых отрядов радикалов в Иордании и на базе «Ат-Танф», призванных дестабилизировать налаживающуюся ситуацию в Даръа и отвлечь Дамаск от Идлиба.

Провинция Ракка

Согласно заявлению Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), его сотрудники, наблюдавшие за ситуации на сирийско-турецкой границе в районе города Тель-Абъяд к северу от Ракки, не нашли никаких подтверждений сообщений о том, что Анкара будто бы демонтирует пограничную бетонную стену. Кроме того, они не зафиксировали переброски дополнительных подразделений турецких войск в эту местность. Между тем многие местные источники ранее сообщали о перемещении многочисленных подкреплений Анкары в смежные с САР провинции. В частности — в Шанлыурфу, граничащую с Хасакой.

1 Организация запрещена на территории РФ.