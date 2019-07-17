Путин упростил получение гражданства РФ для проживающих в Луганской и Донецкой областях

Москва, 17 июля. Находящиеся в РФ украинцы, проживающие на всей территории Луганской и Донецкой областей, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Указ подписал в среду президент России Владимир Путин.

Согласно документу, получить российский паспорт в упрощенном порядке смогут украинцы, проживающие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (то есть в ДНР и ЛНР), но и жители этих областей в целом.

«Внести... следующие изменения: из подпункта «в» пункта 1 слова «отдельных районов» исключить», — говорится в указе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу с 17 июля, отметило «Утро.ру».

В конце апреля российский лидер подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке, напомнил «Царьград».