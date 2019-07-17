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Парубий отказал Зеленскому созывать Раду

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Парубий отказал Зеленскому созывать Раду

Киев, 17 июля. Внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится, написал на своей странице в Facebook спикер Рады Андрей Парубий.

Законом не предусмотрен созыв такого заседания, пояснил Парубий. По его словам, регламент Рады позволяет провести внеочередное пленарное заседание в неотложных случаях в период между заседаниями во время сессии.

Парубий отказал Зеленскому созывать Раду

Парубий также напомнил, что последнее пленарное заседание Рады прошло в минувшую пятницу.

«У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность — созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной рады Украины», — написал спикер Верховной рады.

В связи с этим он обратился к главе украинского государства с просьбой привести свое письмо к Раде «в соответствии с требованиями закона».

Ранее стало известно, что Зеленский потребовал собрать срочное заседание Рады в четверг, чтобы рассмотреть внесенные им поправки к закону, которые касаются работы Высшего антикоррупционного суда, конфискации незаконных активов у чиновников и штрафах за нарушение порядка ввоза транспорта из-за рубежа.

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