Лукашенко рассказал о впечатлениях от поездки на Валаам с Путиным

Москва, 17 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что рад впервые побывать на Валааме в сопровождении своего друга и коллеги из России Владимира Путина.

Лидеры двух государств прибыли на остров в среду и сразу отправились на службу в Спасо-Преображенский мужской монастырь. Президентов встретили цветами: Путину подарили белые розы, а Лукашенко — насыщенно розовые. Белорусский лидер прибыл на Валаам вместе с младшим сыном.

Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о впечатлениях от поездки на Валаам с Путиным.

«Я Владимиру Владимировичу говорю: мне надо сюда. Первое, что я сказал ему, что рад, что первый раз приехал сюда в окружении своего друга», — сказал Лукашенко по прибытии на остров.

Между двумя президентами: Николай Лукашенко тоже приехал на Валаам pic.twitter.com/3k8jWhrJJc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 июля 2019 г.

Как сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, поездка на остров будет носить неформальный характер. По его словам, главы государств планируют посетить Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь и музей. Путин и Лукашенко, как ожидается, вернутся в Петербург в среду вечером.

Песков добавил, что в четверг продолжится общение лидеров двух стран уже в официальной обстановке, на российско-белорусском форуме регионов.

Напомним, 30 июня президенты России и Белоруссии провели неформальную встречу в резиденции «Заславль» в Минской области. Путин и Лукашенко встретились в беседке, которая была подарена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Позже к ним присоединился глава Таджикистана Эмомали Рахмон.