Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 17 июля.

Бывший министр экономики Украины призвал Киев ответственно вести переговоры о сохранении транзита российского газа. Украине предсказали техногенную катастрофу без транзита российского газа.

Рядовые и сержанты ВС РФ получат прибавку к зарплате с 1 сентября. Рядовым и сержантам ВС РФ существенно повысят зарплату с 1 сентября.

Депутат Госдумы V созыва Сергей Марков выразил надежду, что Запад все же начнет объективное расследование катастрофы Boeing-777. В ОП России назвали виновных в катастрофе MH17.

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов госпитализирован в одно из петербургских медучреждений после операции на сердце. Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно госпитализировали в Петербурге.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос журналиста, планирует ли Россия признать статус ДНР и ЛНР. Лавров рассказал, планирует ли Россия признать ДНР и ЛНР.

В основном хорошо относятся к Украине 56% россиян, плохо — всего 12%. Опрос показал, как россияне относятся к Украине.

Владимир Зеленский обсудил по телефону с Ангелой Меркель урегулирование конфликта в Донбассе. Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и транзит газа.

Российский продюсер Бари Алибасов устроил потасовку на шоу «Пусть говорят». Алибасов устроил потасовку на шоу «Пусть говорят».

Тарзан взбудоражил поклонниц откровенным снимком в красных плавках, который он выложил в Instagram. Тарзан взбудоражил поклонниц откровенным снимком в красных плавках.

Меган Маркл рассказала певцу Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье. Меган Маркл пожаловалась Фарреллу Уильямсу на жизнь в королевской семье.