На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата в депутаты. ФАН-ТВ

Кандидаты для выборов в Мосгордуму выбраны. В столице, наконец, завершился первый этап электорального периода. Впереди самостоятельная агитация и эфирное время.

Однако процедура регистрации кандидатов принесла немало хлопот. Об этом рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в ходе пресс-конференции. В частности, оскандалились так называемые независимые кандидаты. Они не смогли собрать необходимое количество подписей, обвиняя в ошибках окружные комиссии. Хотя стоило бы разобраться с собственными сборщиками, которые, очевидно, не прошли должной подготовки. Так, у Яшина 185 избирателей «призраков» с несуществующими паспортными данными. У Янкаускаса — 159, Соболь — 268, Жданова — 458, у Гудкова младшего — 390. И это только одно из нарушений.

«Подпись избирателя и дата внесения подписи избирателя выполнена другим лицом либо одним и тем же лицом за несколько избирателей. Подпись избирателя тоже выполнена другим лицом. Один и тот же избиратель более одного раза поставил свою подпись за одного кандидата. Очень много брака, когда подписи у избирателей собирались без права голосования в данном избирательном округе. Ну и очень много нарушений связано с тем, что не соответствуют данные: фамилии другие или имена», — рассказал Валентин Горбунов, председатель Мосгоризбиркома.

В 45-ти избирательных округах Москвы успешную регистрацию прошли 233 кандидата — представители партий, и самовыдвиженцы. В этом году количество отказов сократилось в два раза по сравнению с 2014 годом.

«Господин Яшин, когда говорит о проверке подписных листов, о людях, которые якобы его поддерживают, почему-то забывает другой факт: то, что он незаконно использовал административный ресурс, то есть свое должностное положение. Когда ему об этом сказали на комиссии, он развернулся и убежал. Это само по себе основание для отказа», — сказал Дмитрий Реут, член Мосгоризбиркома.

Главным Чичиковым по сбору «мертвых душ» оказалась Любовь Соболь. Магическим образом за нее подписалась умершая до начала кампании Лилия Симанкова. На беду экс-кандидата Соболь Лидия Николаевна была секретарем окружной избирательной комиссии 43-го округа. Однако эта оплошность не помешала затеять скандал на окружной комиссии и даже сорвать минуту молчания.

«В чужом глазу соринку замечаю — в своем бревна не вижу» — такой принцип необоснованных обвинений Соболь. Не желая признать фальсификацию данных, сторонница Навального призывает всех ежедневно выходить на улицы. Кстати, ряды тех, кому что снег, что зной, стремительно сокращаются. Все меньше людей готовы приходить ну Трубную площадь, даже за бесплатной пиццей от команды Навального.