Москва, 17 июля. Действия Службы безопасности Украины (СБУ) необходимо рассматривать как попытку скрыть улики виновности ВСУ в крушении малайзийского Boeing-777, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

В среду СБУ сообщила о задержании водителя автотягача, якобы перевозившего «Бук», из которого, по версии Киева, был сбит авиалайнер Boeing-777 рейса MH17. При этом ни имя водителя, ни время его задержания обнародованы не были, что еще больше заставляет усомниться в правдивости этой истории. В качестве доказательства СБУ продемонстрировала видео, которое якобы стало поводом через три года задержать владельца тягача, когда он пересекал границу подконтрольной Украине территории с РФ.

Эксперт отметил, что единственная цель всех заявлений СБУ – фальсификация дела о малайзийском Boeing, чтобы скрыть причастность Киева к трагедии.

«Поэтому все заявления СБУ по поводу катастрофы рейса MH17 носят мотивированный характер, призванный скрыть вину Украины за это чудовищное преступление. И любые действия СБУ надо рассматривать как сокрытие улик и фабрикацию ложных фактов», — заявил Коротченко в комментарии новостному агентству «Харьков».

Малайзийский авиалайнер потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Совместная следственная группа экспертов из Нидерландов, которая проводит расследование обстоятельств катастрофы без участия российской стороны, представила промежуточные результаты. По их мнению, малайзийский самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Минобороны РФ провело собственное расследование, которые выявило, что указанная ССГ ракета была вывезена на территорию Украины в советское время, что лишь подтверждает виновность ВСУ в трагедии.