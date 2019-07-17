Москва, 17 июля. Диагноз, поставленный врачами продюсеру группы «На-На» Бари Алибасову, может привести к плачевным последствиям без должного лечения и оставить музыканта инвалидом. К такому заключению пришли специалисты, обратившие внимание на заключение медиков по состоянию Алибасова, в котором указан «язвенно-некротический эзофагит с наличием сужений в средней трети пищевода до 0,8 см».

Ранее продюсер опубликовал в Сети фото результатов медицинского обследования. Как отметил хирург-гастроэнтеролог — кандидат медицинских наук Кирилл Луммер — заключение врачей свидетельствует о глубоком поражении стенки пищевода, причем не только ее слизистой, но и мышечного слоя. Врач указал на критическое состояние Алибасова.

«Сужение может привести к тому, что человек будет неспособен самостоятельно принимать пищу, у него разовьется дисфагия — невозможность самостоятельно глотать», — сказал Луммер в комментарии KP.Ru.

Он добавил, что сужение до 0,8 см — критично, и такому пациенту должны ставить гастростому — трубку в желудок. Для излечения необходимо тщательное лечение, однако, как отмечает издание, помощники Алибасова пренебрегают рекомендациями врачей. Ранее подруга Алибасова, доктор медицинских наук Марият Мухина во время визита к продюсеру обнаружила, что ему не дают необходимые гормональные препараты, а дорогостоящие препараты заменяют более дешевыми аналогами, не соблюдая при этом дозировку.

«Без этих лекарств его пищевод сузится, и в результате Бари останется инвалидом!» — заявила Мухина.

Между Алибасовым и Мухиной произошел конфликт, инцидент попал на видео. Как рассказал продюсер, Мухина заявила, что пережившему серьезное отравление Алибасову якобы не оказывают квалифицированную помощь. Музыкант опроверг ее слова.

Напомним, 4 июня заслуженный артист России по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот» и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как рассказывал сын музыканта Бари Алибасов-младший, его отец принял химическую жидкость за напиток.

Медики диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Несколько дней музыкант находился в состоянии медикаментозного сна, после чего пришел в себя.