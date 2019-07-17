В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Донецк, 17 июля. Бывший спикер парламента Донецкой Народной Республики Андрей Пургин подтвердил существование в мариупольском аэропорту тайной тюрьмы, где украинские силовики пытали жителей Донбасса.

Как удалось выяснить журналистам РИА Новости, тюрьма, прозванная «библиотекой», находилась на территории Мариуполя и принадлежала запрещенному в РФ нацбатальону «Азов» при негласном покровительстве Службы безопасности Украины, что подтвердили как ее сотрудники, так и бывшие узники.

По словам Пургина, в ДНР слышали об этой тюрьме и понимали, что она находилась в распоряжении не столько СБУ, сколько террористических батальонов.

«Это был фильтрационный лагерь, абсолютно беспредельный, в котором не действовали никакие законы… Это преступление, которое не имеет никаких сроков давности», — подчеркнул он.

По словам экс-спикера, киевские силовики отказали наблюдателем миссии ОБСЕ в посещении этого места.

Напомним, в марте в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года работал на РФ, рассказал, среди прочего, о созданных Киевом тайных тюрьмах, где пытали и убивали людей. Экс-сотрудник спецслужб утверждал, что одна из них находится в районе мариупольского аэродрома. Только летом и осенью 2014 года в указанной тюрьме, по его словам, содержалось около трехсот человек, двое заключенных точно были убиты.

Документальные доказательства существования этого места в мариупольском аэропорту были обнаружены журналистами. РИА Новости представит итоги расследования в нескольких частях. Одна из бывших узников описала тюрьму, как «реальный ад, место смерти».