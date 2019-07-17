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Путин наградил Солженицыну орденом Святой великомученицы Екатерины

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Путин наградил Солженицыну орденом Святой великомученицы Екатерины

Москва, 17 июля. Президент России Владимир Путин наградил орденом Святой великомученицы Екатерины вдову писателя Александра Солженицына Наталию. Это следует из указа российского лидера, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталия Солженицына получила орден «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

Наталия Солженицына была не только супругой писателя, но и помощницей и редактором его произведений. Они прожили в браке 35 лет. В данный момент она возглавляет благотворительный фонд А. Соженицына.

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