Чем живут прифронтовые медики ЛНР

Как у любой молодой мамы, хлопот у Даши Замошник невпроворот: на руках 4-летняя дочурка, дом, огород и 600 жителей поселка Голубовское, по воле судьбы оказавшегося на линии разграничения между Народной милицией ЛНР и украинской армией. До передового наблюдательного пункта ВСУ отсюда всего километр. Для засевших там наблюдателей за жизнью прифронтового поселка ЛНР спешащая на работу медсестра — всего лишь белое пятно, которое так просто стереть первым удачным выстрелом. Здешнее небо «гремит» уже шестой год. В любой день и в любую погоду. Но что бы ни происходило, местный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) неизменно открывается в восемь утра.

До Киева далеко

Пока новый президент Украины Владимир Зеленский на все лады вещает о прекращении войны в Донбассе, в Голубовском привычно считают «прилеты». Последний целенаправленный обстрел поселка пришелся на 6 июля — аккурат за сутки до визита президента Украины на печально известный разрушенный мост у пропускного пункта «Станица Луганская».

«Обстрелы начались рано утром, когда многие люди еще отдыхали. Мы из дома уехали, а когда вернулись с рынка, то это все и произошло. Все стекла повыбиты, ворота, хата повреждена, нет теперь где жить, получается», — рассказала жительница одного из поврежденных домов Мария Кошман.

Причем на этот раз били по той части Голубовского, которая уже пару лет считается безопасной.

Мина, прилетевшая в дом Ивана Царенко, едва не погубила его детей.

«Я был тогда на работе, — вспоминает отец семейства. — Позвонила жена, сказала, что к нам в гости прилетело. Мина 120-мм калибра. Дети в этот момент в доме находились, мина упала прямо между кроватями. Младшему два года всего, на ноги ему штукатурка упала. Ребенок хромал, но доктора посмотрели, сказали, что все в порядке. Прилетело со стороны Новотошковки, у них там и минометные, и танковые позиции».

По словам офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Соколова, в результате обстрела Голубовского в то утро были повреждены четыре дома. И пока представители СЦКК собирали в зоне обстрела осколки и опрашивали местных жителей, те подбирали убитых кур и подметали битое стекло.

В таких условиях любая медицинская помощь превращается в экстремальную. Но каждый день ФАП открывается в восемь утра.

Открывали всем миром

Фельдшерско-акушерский пункт в Голубовском открылся всего семь месяцев назад. До этого, чтобы сделать укол или проверить давление, местным жителям четыре года приходилось ездить в соседний прифронтовой город Кировск. Наладить медицинское обслуживание поселка, территориально принадлежавшего к занятому ВСУ Попаснянскому району Луганской области, кировские власти пытались с лета 2015 года.

«Основным камнем преткновения было отсутствие медицинских работников, желающих там трудиться, — рассказали нам в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР. — Ведь удаленность Голубовского и соседнего с ним поселка Березовское от города составляет около 12 километров. Плюс близость линии разграничения. Но в октябре 2018 года взять на себя заботу о людях изъявила желание жительница поселка Голубовское Дарья Замошник — молодая медсестра, почти не имевшая стажа работы».

ФАП обустраивали, что называется, всем миром. Под медпункт отвели часть здания местной почты. Косметический ремонт своими руками сделали сами голубовцы. С подключением к электросети, системе отопления и оформлением всей документации помогла администрация Кировска.

Свою лепту внесли и российские волонтеры, уроженцы Кировска, ныне москвичи — братья Николай Михайлов и Валерий Николаев, с начала войны в Донбассе помогающие землякам всем, чем только можно. Холодильник, сухожаровой шкаф, бактерицидные лампы и прочий инвентарь, без которого невозможна нормальная работа фельдшера, пришлись как нельзя кстати. И уже в преддверии Рождества ФАП принял первых посетителей.

«Ничего экстремального»

В ФАП пахнет свежей краской — на днях миловидная заведующая решила «освежить» стены. Все владения Даши Замошник — это две небольшие комнаты: приемная и манипуляционная. Не бог весть какие хоромы. Но для голубовцев уже само их наличие в поселке значит многое.

«Работа у меня обычная, сестринская, — поясняет Даша. — Веду амбулаторный прием и обслуживание больных, включая детей, на дому. Оказываю неотложную и экстренную доврачебную медицинскую помощь. Слежу, чтобы пациенты своевременно выполняли назначения врача. Плюс простейшие физиотерапевтические процедуры и прочее. Раз в месяц в ФАП ведет выездной прием врач-терапевт из Кировска. Словом, ничего сложного и экстремального».

Не считая того, что жить и работать молодому медику, как и всем ее землякам от мала до велика, приходится в прямом смысле слова на линии огня. Ведь мины, разрушившие четыре дома 6 июля, упали всего на улицу ниже поселкового ФАП. Жизнь в постоянном напряжении, от обстрела до обстрела, неминуемо сказывается на здоровье людей.

«За эти годы население поселка поредело, — констатирует Дарья Замошник. — Молодежь большей частью разъехалась в более безопасные места. Туда, где тихо и можно заработать на жизнь. Остались пожилые люди, у которых на фоне постоянного стресса обостряются все хронические заболевания: у кого сердце начинает пошаливать, у кого диабет… Но приходят сюда не столько за советом медика или таблеткой, сколько за добрым словом. Так что, помимо чисто медицинской функции, наш ФАП еще и своеобразный психотерапевтический кабинет. Ведь людям, особенно немолодым, иногда очень хочется просто поговорить по душам. Поделиться новостями, рассказать, как живут уехавшие из Голубовского дети и внуки».

Сама Даша, точнее, Дарья Николаевна покидать родной поселок не планирует. Жители прифронтовых населенных пунктов ЛНР — люди особого склада, крепко держащиеся за любимое дело, за битые осколками стены отчих домов, за могилы близких, за саму изрытую воронками от снарядов родную землю. Живущие без пафоса и показного героизма.

По словам Дарьи, проблема выбора будущей профессии перед ней не стояла. Родители всю жизнь были связаны с медициной. И дочь не раздумывая выбрала их стезю. Первомайское областное медицинское училище по специальности «сестринское дело» она закончила за год до начала войны в Донбассе. Потом был роковой 2014 год, круто изменивший жизнь миллионов мужчин, женщин, детей и стариков. Было рождение дочери, непродолжительное пребывание на Украине и возвращение домой — уже на линию фронта.

«Можно только порадоваться за жителей прифронтового поселка Голубовское, у которых есть и такое медицинское учреждение, и заботливая, добрая, отзывчивая на чужую боль медсестра», — так отрекомендовали Дашу в Минздраве ЛНР.

А сама скромная заведующая Голубовским ФАП, как и все в ЛНР, мечтает о том дне, когда эта многолетняя, изматывающая война станет достоянием учебников истории.

«Хочется мира! Только в этом случае можно мечтать о чем-то более глобальном», — признается она со вздохом.

Но мира в Донбассе пока нет. И для украинских солдат, держащих поселок на прицеле, спешащая на работу медсестра — всего лишь белое пятно, которое так просто стереть первым удачным выстрелом. А для жителей Голубовского она, пожалуй, самое светлое пятно в их тревожной жизни. Ведь что бы ни случилось, ФАП откроется в восемь утра.