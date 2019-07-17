МИД РФ обвинил Запад в создании «параллельной реальности» при освещении событий в Думе

Москва, 17 июля. Пресс-конференция в Гааге на тему применения химического оружия в Сирии стала примером объективного подхода к событиям в Думе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ отметили, что, несмотря на запрет на присутствие членов западной группы, пресс-конференцию 12 июля в Гааге посетили более 100 журналистов, в том числе западных агентств. По словам Захаровой, западные партнеры стараются убедить весь мир в существовании «параллельной реальности», в том, что в этой реальности «высокая вероятность» превратилась в весомый аргумент.

«Пресс-конференция показала, какой объективной может быть информация, там почти не было оценочных суждений. Есть факты, которые свидетельствуют о фальсификациях в докладе по Думе. Российская сторона, поддерживаемая рядом других делегаций, предложила организовать широкий брифинг, но на это мы получили отказ техсекретариата ОЗХО, США воспрепятствовали обсуждению доклада по существу», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

В МИД РФ добавили, что США и их союзники нанесли удар по Дамаску, чтобы сорвать расследование инцидента в Думе. Вашингтон позволил себе манипулировать ОЗХО, при этом сирийская сторона создала все условия для справедливого разбирательства ОЗХО. Кроме того, непонятным остается стремление скрыть имена экспертов, которые готовили заведомо сфальсифицированный доклад ОЗХО для того, чтобы скрыть провокацию в Думе.

«Объяснений, почему экспертов, делавших доклад, нельзя предъявить общественности, нет. Якобы речь идет об их безопасности. А что, в Гааге небезопасно говорить экспертам?» — удивилась Захарова.

Информацию о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». Это позволило США и их союзникам обвинить официальные власти Сирии в применении химоружия и нанести удары по Дамаску.

Однако представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование и не нашли в Думе следов химоружия. Комиссия ОЗХО под влиянием западных партнеров подготовила доклад, в котором эксперты заявили о следах химоружия. Однако ОЗХО отказывается представить доказательства и имена экспертов, подготовивших доклад.

В ходе пресс-конференции в Гааге 12 июля директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что организация провела собственное расследование, опросила жителей дома, где якобы была химатака. Они подтвердили, что атака была инсценирована. Более того, удалось выяснить, что в Думу были привезены тела убитых детей и женщин из тюрьмы населенного пункта Аль-Тоба.