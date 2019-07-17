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Киевский политолог признал превосходство Сомали над Украиной

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Киевский политолог признал превосходство Сомали над Украиной

Политолог Александр Семченко раскритиковал вступивший в силу на Украине закон о государственном языке, запрещающий говорить по-русски во всех сферах общественной жизни этой страны. По словам украинского эксперта, вместо решения реальных проблем населения руководство его страны занимается абсурдом.

«Качество украинских книг сегодня — ниже плинтуса. В гимне Украины написано, что мы работать не будем, а будем друг друга убивать. Куда идти с таким гимном? И это символ Украины! У нас не создают что-то новое, не создают что-то великое.

Вдумайтесь, через 16 лет после Великой Отечественной войны человек в космос полетел. Это событие мирового, даже вселенского масштаба. А Украина 28 лет независимая. Чего добились? Что произошло? Разрушили страну», — заявил Семченко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Киевский политолог признал превосходство Сомали над Украиной

Киевский политолог напомнил, что, получив независимость, Украина получила прекрасные ресурсы, но вскоре все растеряла.

«Была отличная база, великолепная. Научные кадры — одни из самых лучших. Промышленная база — одна из самых лучших. В мировую десятку входила Украина. И что сделали?» — возмутился Семченко.

По словам киевского эксперта, сегодня Украина по своим социально-экономическим, демографическим и прочим показателям находится в самом конце мирового рейтинга.

«Сомали лучше, чем Украина. В прошлом году сомалийскую делегацию допустили к голосованию во Всемирной организации здравоохранения, а украинскую — нет. Потому что сомалийская делегация погасила долги перед ВОЗ, а украинская — нет. А зачем Украине Всемирная организация здравоохранения, если она бьет рекорды по уровню смертности?! В Сомали смертность ниже, чем на Украине. Отличные достижения! И все это маскируют законом о языке», — сказал Александр Семченко.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни на Украине — глобальная проблема. Захарова подчеркнула, что так называемый «мовный закон» идет вразрез с минскими договоренностями и чреват осложнением гражданской войны в Донбассе.

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