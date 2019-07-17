Киевский политолог признал превосходство Сомали над Украиной

Политолог Александр Семченко раскритиковал вступивший в силу на Украине закон о государственном языке, запрещающий говорить по-русски во всех сферах общественной жизни этой страны. По словам украинского эксперта, вместо решения реальных проблем населения руководство его страны занимается абсурдом.

«Качество украинских книг сегодня — ниже плинтуса. В гимне Украины написано, что мы работать не будем, а будем друг друга убивать. Куда идти с таким гимном? И это символ Украины! У нас не создают что-то новое, не создают что-то великое. Вдумайтесь, через 16 лет после Великой Отечественной войны человек в космос полетел. Это событие мирового, даже вселенского масштаба. А Украина 28 лет независимая. Чего добились? Что произошло? Разрушили страну», — заявил Семченко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Киевский политолог напомнил, что, получив независимость, Украина получила прекрасные ресурсы, но вскоре все растеряла.

«Была отличная база, великолепная. Научные кадры — одни из самых лучших. Промышленная база — одна из самых лучших. В мировую десятку входила Украина. И что сделали?» — возмутился Семченко.

По словам киевского эксперта, сегодня Украина по своим социально-экономическим, демографическим и прочим показателям находится в самом конце мирового рейтинга.

«Сомали лучше, чем Украина. В прошлом году сомалийскую делегацию допустили к голосованию во Всемирной организации здравоохранения, а украинскую — нет. Потому что сомалийская делегация погасила долги перед ВОЗ, а украинская — нет. А зачем Украине Всемирная организация здравоохранения, если она бьет рекорды по уровню смертности?! В Сомали смертность ниже, чем на Украине. Отличные достижения! И все это маскируют законом о языке», — сказал Александр Семченко.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни на Украине — глобальная проблема. Захарова подчеркнула, что так называемый «мовный закон» идет вразрез с минскими договоренностями и чреват осложнением гражданской войны в Донбассе.