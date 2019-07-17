Поклонская призвала не допустить повторения трагедии MH17​​​​​​​

Москва, 17 июля. Мировому сообществу необходимо прикладывать больше усилий для того, чтобы не допустить повторения трагедий, подобных крушению малайзийского Boeing-777 на Украине в 2014 году. С таким призывом выступила депутат Государственной думы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

«Гибель людей – это всегда большая трагедия и, конечно, необходимо предпринимать достаточные меры для предотвращения подобных трагедий и сохранения мира», – отметила она в разговоре с «ПолитЭкспертом».

Катастрофа Boeing-777 (рейс MH17) произошла в Донецкой области 17 июля 2014 года. Лайнер следовал по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур, на его борту находились 298 человек, все они погибли, напоминает НСН. Международная группа следователей установила, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», пишет «Ридус».

Как отметил ранее МИД РФ, произошедшая пять лет назад авиакатастрофа стала инструментом нечистоплотной политической игры. Спустя несколько часов после трагедии в западных СМИ зазвучали необоснованные обвинения в адрес Москвы, а после появились и версии следствия, которые были основаны на «причастности» России к авиакатастрофе. При этом доказательная база Совместной следственной группы (ССГ), которая работает под руководством Нидерландов, основывалась на весьма сомнительных источниках информации, в том числе данных из социальных сетей.

Москву за пять лет так и не допустили к участию в расследовании, из-за чего, как заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не может считать объективными результаты такого следствия, передает Infox.ru.

ССГ также проигнорировала представленные Москвой данные, согласно которым ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась. Соответствующую информацию представило в сентябре прошлого года Минобороны России. Ведомство обнародовало документы с грифом «совершенно секретно».

Расследование крушения Boeing-777 вызвало возмущение и в Малайзии. Премьер-министр этой страны Махатхир Мохамад назвал его излишне политизированным и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.