В сирийском Алеппо открылась выставка рукоделия сирийских женщин

Дамаск, 18 июля. Сорок женщин представили свои работы и изделия из вышивки, гравюры на дереве, вещи, связанные крючком, косметику, продукты питания, мыло и одежду на выставке рукоделия в Алеппо, которая получила название «Женский титул прогресса». На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Руководитель выставки, которая была организована в отеле Mutanabi Hotel Sheraton Hotel Slava Mufti, рассказала, что цель мероприятия заключается в эффективной продаже продуктов ручной работы женщин и домохозяек, они могли обеспечить себе источник дохода поддерживает и поддерживает их семьи.

Сюзетт Муссалли, одна из участниц, подарила Алеппо платки ручной работы и носовые платки с поделками, такими как вышивка и вязание крючком, в надежде на дополнительные мероприятия для поддержки и покупки этих работ.

Рита Марашли, впервые участвующая в выставке, считает эти мероприятия важными для продвижения местного продукта, а Дима Хиджази, которая выставляет работы в области росписи по дереву и посуде, выразила свое счастье большому количеству посетителей.

В свою очередь, Самах Махук считает, что эти выставки способствуют тому, чтобы женщины возвращались к ремеслам, которые любят жители Алеппо.

Среди посетителей трехдневной выставки Эсра выразила свое восхищение предлагаемыми продуктами, отметив, что цены снижены по сравнению с рынками, и это подтвердила Мона Каббани, которая указала на разнообразие экспонатов.

Ранее сообщалось, что сирийские женщины создали проект поддержки матерей погибших и раненых солдат в Дамаске. Руководитель проекта – женщина по имени Ум Омар – является членом семьи из 13 человек. Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, ей удалось взять себя в руки и начать новую деятельность на благо сирийского народа.