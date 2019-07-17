Познер рассказал, при каком условии мог бы уехать из России

Москва, 17 июля. Телеведущий Владимир Познер назвал условие, при котором мог бы уехать из России. Он рассказал об этом, отвечая на вопрос во время одной из своих встреч.

Молодой человек по имени Максим рассказал телеведущему, что планирует уехать в Калифорнию, и спросил: будучи сейчас 30-летним, уехал бы Познер из России или остался «менять страну к лучшему»?

«Не знаю. Я не могу представить, что мне 30 лет. Это такой вопрос — на который у меня нет ответа. Для меня уехать из страны — это потому что я больше не могу там жить. Потому что если я вырос здесь — это моя страна, мой язык, здесь мои близкие. Все мое. Я все понимаю. Уехать — когда-то это было навсегда, — теперь, к счастью, это не так. Но уехать — это значит безнадега полная. Я не могу больше здесь жить», — признался Владимир Познер, слова которого приводит официальный сайт журналиста.

Он отметил, что не настаивает на этой точке зрения. По мнению телеведущего, человек хочет уехать из страны «просто потому что хочет», — и уезжает за лучшей жизнью. Он отметил, что не знает, чем привлекает Калифорния, но это, по его мнению, хороший штат, и «погода там прекрасная». Познер добавил, что не может давать советы.

«Могу сказать только одно — вы всегда будете иностранцем. Имейте это в виду. Как бы вы ни выучили английский язык, какие у вас успехи — вы никогда американцем не будете. Точно так же как если сюда приедет 30-летний американец, как бы он ни старался — он никогда не будет русским. Это нужно просто априори понимать», — резюмировал Владимир Познер.

Ранее он раскритиковал идею о «таинственной русской душе». Познер также не согласился с идеей поэта Тютчева, утверждавшего, что «умом Россию не понять». При этом Владимир Познер признал, что у каждого народа есть особенный национальный характер.