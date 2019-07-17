Устроившим провокацию в Керченском проливе украинским морякам продлили арест на три месяца

Москва, 17 июля. Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, которые устроили провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Украинцы будут находиться под стражей еще три месяца.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей всем 24 украинским морякам», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Ксении Первовласенко.

Судебные заседания по делу украинских моряков проходили в закрытом от публики режиме по просьбе следственного управления ФСБ. Помимо родственников украинцев и журналистов, в здании присутствовала уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, отметило «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России завершила следствие по делу украинских моряков. Гражданам Украины были предъявлены обвинения в окончательной редакции по статье «Незаконное пересечение границы России в составе организованной группы».

В конце ноября прошлого года три корабля ВМСУ вторглись в территориальные воды России, напомнил телеканал «360». Украинские моряки выполняли опасные маневры, а требования российских пограничников прекратить выполнять эти действия игнорировали. По итогу украинские моряки были задержаны. Среди них были 22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы, отметил НСН.